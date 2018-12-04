黃背心勝利！法國政府宣布暫停調漲燃料稅

法國「黃背心」運動抗議當局增加燃料稅，法國政府對此做出妥協，宣布暫停調漲燃料稅。（法新社）

2018-12-04 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕法國民眾抗議當局增加燃料稅，連續三個週末在全國各地展開「黃背心」運動，法國政府目前已做出妥協，宣布暫停調漲燃料稅。

據《BBC》報導，第一次全國性的示威活動發生在11月17日，有近30萬人走上街頭吶喊，他們主要是抗議柴油油價調漲，因為柴油是法國汽車中最常使用的燃料。

法國馬克宏政府之所以要調漲稅收，主因是希望藉此解決全球氣候變化的問題，這些稅金將投入到研發乾淨能源的汽車和發展再生能源等等。

但從去年到現在，法國的柴油成本上漲了約23％，一年前花50英鎊（約新台幣2000元）買的柴油，現在要61英鎊（約新台幣2380元）才能買到。

法國民意調查機構Elabe發現，每4個法國人中就有3個贊成抗議活動，而在總統選舉投給馬克宏的民眾，有一半以上的人也都支持黃背心運動。

抗議行動基本上是和平的，但在首都巴黎，示威民眾開始變得暴力，會攻擊警方或向民宅投擲物品，進而佔領巴黎市中心最著名的香榭大道，在凱旋門噴上反政府塗鴉。

法國警方表示，黃背心運動迄今為止共造成3人喪生，另有將近190起火警被撲滅，當局也逮捕了許多有暴力行為的示威人士。

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