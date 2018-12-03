鐵腕掃毒不眨眼 杜特蒂自爆靠大麻提神？

杜特蒂3日語出驚人，自稱靠吸大麻應付忙碌的行程，事後又改口說是「開玩笑」。（美聯社）

2018-12-03 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕以鐵腕掃毒聞名的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），在今（3）日突然語出驚人說有時會靠大麻提神，以應付忙碌的行程，好保持清醒，事後他又撤回這一說法，宣稱只是在「開玩笑」。

綜合外媒報導，73歲的杜特蒂今在馬拉坎南宮主持頒獎儀式時，談到他出席新加坡的東南亞國家協會（ASEAN）高峰會時，每天的行程都相當緊湊，這讓他在參與會議時都使用大麻來讓自己保持清醒。

這一發言當時讓外界引發討論，因為杜特蒂的掃毒行動雷厲風行，過程流血之多而引起人權組織及歐美國家抨擊。菲律賓警方表示，在2016年7月到今年8月底為止的毒品打擊行動中，已有4854名嫌疑人被殺。

不過，事後他向記者改口，「大麻提神」的說法只是在開玩笑。

報導指出，據菲律賓「2002年綜合危險藥物法」，如果種植大麻，或持有10公克以上大麻脂、大麻脂油、500公克以上的大麻，都可判無期徒刑，不過杜特蒂也曾在2016年5月就任前表示，他個人支持大麻醫療用途合法化。

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