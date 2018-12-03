史上最貴威士忌！一瓶以4718萬元賣出

英國倫敦佳士得拍賣行售出由3位藝術家設計酒瓶的60年麥卡倫威士忌，成交價達到120萬英鎊（約新台幣4718萬元）。（圖擷自The Macallan臉書）

2018-12-03 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕天價！英國倫敦佳士得拍賣行，近日售出由3位藝術家設計酒瓶的60年麥卡倫威士忌，成交價為120萬英鎊（約新台幣4718萬元），創下歷史新高。

據《CNN》報導，這瓶麥卡倫於1926年，在蘇格蘭麥卡倫酒廠以雪莉桶釀造了60年，直到1986年才裝瓶，並由愛爾蘭藝術家狄龍（Michael Dillon）手繪瓶身，英國普普藝術教父布雷克（Peter Blake）和義大利普普藝術家阿達米（Valerio Adami）設計酒瓶標籤。

事實上，拍賣公司邦瀚斯10月才剛在愛丁堡賣出同款威士忌，當時售價超過了84萬8000英鎊（約新台幣3334萬元），結果這個紀錄迅速就被打破。

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