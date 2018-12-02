法國第1商學院 傳法籍學生以歧視字眼公開侮辱中國生

2018-12-02 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕法國富有盛譽、曾在2013年被評為歐洲第1的巴黎高級商業研究學院（HEC Paris）日前傳出有法籍學生在網站上公開發布針對中國籍學生的歧視性言論，由於這是近3個月內發生第2次類似的種族歧視事件，校方嚴肅看待此事，目前已著手調查。

綜合媒體報導，巴黎高級商業研究學院普遍被認為是法國第1名的商學院，今年10月傳出有人發現，校內1間教室的白板和牆上出現納粹標誌卐及Juden（意為猶太人），由於有反猶的疑慮，目前法國警方已介入調查。

另外，該校11月23日傳出有中國籍學生在圖書館遺失耳機，於是在社群網站上詢問有沒有人看到，1名法籍學生回覆時公開以歧視字眼「Ching Chong」稱呼該生，以至部分學生跟著仿效、嘲弄這名中國學生。

據悉，「Ching Chong」這個侮辱性字眼是英語母語人士對亞裔的貶損詞，用來嘲笑亞裔講母語時的聲音。校長（Peter Todd）認為此案要嚴肅處理，並寫信給全校師生，指對這樣的歧視事件感到憤慨，而且類似事情已不是第1次發生。

有就讀該校的中國學生表示，這次中國生遭辱絕非單一事件，校內部分法籍學生特別歧視來自中國、印度等地區的學生，認為他們是運氣好才得以進這間學校，還稱他們為「AD」（直接錄取），然而，實際他們都來自各國最好的大學，是靠成績篩選進來的。副校長彭頌內（Eric Ponsonnet）則否認法籍學生和外國學生有衝突，表示僅是少數案例。

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