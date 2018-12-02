中國一帶一路在非洲踢鐵板！ 工人遭搶1死1傷

中國與阿爾及利亞在9月簽署一帶一路備忘錄，中國領導人習近平（右）與阿爾及利亞總理歐亞希雅（Ahmed Ouyahia）握手言歡，孰料阿國搶匪竟襲擊中國工人造成1死1傷。（路透）

2018-12-02 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國大力發展一帶一路，與北非國家阿爾及利亞在9月簽署合作備忘錄，孰料中國北方新標誌公司外包商的4名員工，竟於11月28日在阿國遇襲，共造成1死1傷，而該公司在短短8天內已被當地人搶了5次。

綜合中媒報導，中國駐阿爾及利亞大使館於12月1日證實，北方新標誌公司的職員張廣慧、孟群保、楚義川、馬慶利，在阿國首都阿爾及爾的嘉瑪大清真寺外，被6名阿爾及利亞人毆打搶劫。

據了解，孟群保、楚義川雙雙被勒脖控制行動後，張廣慧和馬慶利趕忙逃跑，在地上四處找石頭以求自保，但孟男和楚男在此期間遭搶匪以水泥塊重擊腦部，等到張、馬趕回現場後已看到兩人躺在血泊中，1支華為手機也被搶走了。

孟群保在送醫後依舊不治，楚義川經過治療已無大礙。孟群保原本隸屬於河南中來建築公司，因為中來建築承包了北方新標誌的清真寺工程，才會來到阿爾及利亞。

中國駐阿爾及利亞大使館表示，他們相信警方已在抓緊時間搜捕嫌犯，而當地治安的確相當不好，中國工人被搶的狀況層出不窮。

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