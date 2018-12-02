法國「黃背心」蔓延鄰國 比利時高稅制引示威抗議

11月30日，比利時布魯塞爾市中心出現數百名身著黃背心的示威者，抗議行動最終演變成暴力活動，抗議者不僅焚燒警車洩憤，還向警方投擲煙霧彈和石塊。（歐新社）

2018-12-02 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕11月時，法國民眾不滿政府調漲燃料稅，遂發起「黃背心」抗議運動，這波行動目前越演越烈，還蔓延至鄰國比利時，11月底時，首都布魯塞爾出現許多示威抗議者。

綜合媒體報導，11月30日時，比利時布魯塞爾市中心出現數百名身穿黃背心的示威者，雖然名義上是反對新能源政策，但事實上呈現出比利時基層及中產階級對高稅制的不滿。這場抗議行動最終演變成暴力活動，抗議者不僅焚燒警車洩憤，還向警方投擲煙霧彈和石塊。

報導表示，當天警方逮捕了約60人，其中3人因涉嫌從事破壞、持有武器和毒品等罪名被立案調查。比利時首相查爾斯‧米歇爾（Charles Michel ）在推特上對警方為維護安全和穩定所採取的行動表示支持，並強調肇事者必須受到懲罰。

報導提及，歐洲自2008年金融危機以來，經濟陷入停滯，雖然經過10年調整後逐漸走出陰影，但緩慢的經濟復甦，卻需承擔高稅制，引發基層人民強烈不滿。在比利時方面，因個人所得稅平均稅率高達40%，抗議者要求政府必須減稅。

「黃背心」抗議運動持續延燒，自11月中旬以來，法國民眾為了反對政府調漲汽油及柴油稅的政策，數十萬名身穿黃色螢光背心的公民在各地發起串聯抗議和封路行動。這場反稅運動未來將掀起多大的跨國連鎖反應，值得關注。

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