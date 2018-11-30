7歲童寫生日卡給「在天堂的爸爸」 英郵政暖回：會安全送達！

2018-11-30 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕臉書上一名母親貼出兒子傑斯（Jase Hyndman）要寫給「在天堂的爸爸」的生日卡片，而英國郵政公司竟回信了！更溫暖的是，英國郵政向傑斯保證，雖然信件送往天堂的路途相當遙遠，但絕對會安全送達爸爸手中，十分感人熱淚。

綜合外媒報導，7歲的傑斯，爸爸在2014年5月去世，每年爸爸的生日都會跟姐姐一起紀念他，於是這次寄了一封寫道「我爸爸的生日到了，請問可以幫我把生日卡送到他手上嗎？謝謝」的信件，沒想到英國郵政公司竟然回祭了一封信給傑斯。

《BBC》報導，英國郵政公司米利根（Sean Milligan）回信表示，回信的目的是要告訴傑斯，郵政公司是如何將信件送到位在天堂的爸爸手中，他說：「因為在運送途中要避開許多星星和銀河上的物體，所以這算是一項艱難的挑戰，但我會竭力讓信件安全送達天堂。」

母親柯普蘭（Teri Copland）表示，傑斯收到這封信時相當激動，不停說著：「媽媽，爸爸真的收到我的信了嗎...？」她說，希望透過英國郵政的善意舉動，可以讓人們意識到小小的舉動，其實可以為其他人帶來巨大的影響；該貼文在網路引起熱烈迴響，許多網友表示「英國郵政真的很暖」、「好感人」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/