傳奇畫家之謎解開了！照片裡的是梵谷但也不是梵谷...

這張照片過去被認為是荷蘭畫家梵谷（Vincent van Gogh）13歲的照片，如今卻證明是他哥哥西奧‧梵谷（Theo van Gogh）15歲時的照片。（美聯社）

2018-11-30 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭19世紀畫家梵谷（Vincent van Gogh），對現代藝術的影響相當深遠，最廣為人知的莫過於他的自畫像與《星夜》、《向日葵》等作品。不過，梵谷雖然經常畫自己，卻只有2張照片流傳於世，如今研究人員更發現，其中一張拍的其實是他的哥哥西奧‧梵谷（Theo van Gogh），而不是梵谷本人。

據《紐約時報》報導，荷蘭阿姆斯特丹梵谷博物館表示，長期以來被認為是梵谷13歲青少年時期的肖像照，事實上是他15歲哥哥西奧的照片，這導致梵谷流傳於世的照片剩下唯一一張。

這張被誤認的照片，於1870年代在布魯塞爾的一間工作室所拍攝，自從1957年被比利時歷史學家公開以來，一直都在博物館展出，但阿姆斯特丹大學的法醫科學家發現，照片裡的人物不是畫家梵谷。

梵谷博物館指出，目前世界各地都把錯誤的照片當成梵谷少年時期的照片，因此很難一下子更改過來，但他們還是必須要把正確的消息傳達出去。

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