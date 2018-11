他牽線見韓國瑜 胡志強：香港地產大亨指名投資高雄

2018-11-29 21:36

〔即時新聞/綜合報導〕準高雄市長韓國瑜今天下午於國民黨高雄市黨部召開記者會,像外界報告小內閣進度。前台中市長胡志強也帶著香港信和集團主席黃志祥參加。會後,胡志強在臉書上表示,海外友人十分欣賞韓國瑜,有意投資高雄,拜託他安排與韓國瑜會面詳談。

綜合媒體報導,胡志強今天陪同香港地產大亨黃志祥參加韓國瑜的記者會,並安排黃志祥與韓國瑜見面,會後韓國瑜親自送黃志祥到門口,互動良好。

胡志強還在臉書上發文表示:「看到韓國瑜一當選,我海外的華人朋友馬上致電給我,表示非常欣賞韓國瑜,他說要讓高雄發財,要發展經濟。拜託我安排與韓國瑜市長碰面,我的朋友跟我電話裡說:『He said he needs jobs, I give him jobs!』韓國瑜說:『We need more than jobs!』」

國民黨高雄市議員黃柏霖表示,黃志祥因為得知韓國瑜當選高雄市長的相關報導後大受感動,主動向胡志強表示希望與韓國瑜碰面,並談談投資高雄的事宜。黃柏霖也透露,在新加坡與香港有經營旅館與物流的黃志祥,表達希望在高雄找地開發的想法,未來可能會開星級旅館,同時韓國瑜也向黃志祥表示希望能將高雄的農漁產品貨賣出去。

