製造基改寶寶被撻伐 賀建奎：感到自豪 但已暫停實驗

2018-11-28 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國南方科技大學副教授賀建奎宣稱，已利用基因編輯技術訂製出「世界首例對愛滋病免疫的基因編輯寶寶」。消息26日傳出後，隨即引發全球學界撻伐。他今（28）日強調，自己對此感到自豪，同時提到，基於目前情況，該臨床實驗已暫停。

綜合外媒報導，身陷風暴的賀建奎今日出席在香港大學舉行的第二屆人類基因組編輯國際峰會，為自己的實驗辯解，他表示，在貧困地區，洗滌精液的技術很難實現，他們做的這些事能夠應用和幫助到這些人，這就是這個實驗的必要性。

賀建奎表示，「基於目前情况，臨床實驗已暫停了」。他接著說，「對於這個具體案例，我感到驕傲，我感到最值得自豪」（For this case, I feel proud. I feel proudest）。

賀建奎說，他將對這對雙胞胎持續監測，並且進行隱私保護。「我會用我所有錢和精力去照顧。我願意用我生命的下半輩子去負責」；「我們將嚴格按照規定，每一塊錢都用在孩子身上，我們會保證她們取得防治愛滋病方面的治療和評估」。

他也提到，除了已出生的雙胞胎女嬰外，另外有一名參與實驗的孕婦，其胚胎基因也被編輯。但他在追問下同意該個案是「化學妊娠」（chemical pregnancy），意即早期流產。

參與這場會議的美國威斯康辛大學麥迪遜分校生物法學和生物倫理學教授R. Alta Charo說：「我只能斷定這一實驗是誤導的，過早的，不必要的，而且基本上是無用的」，她說，「這兩個孩子實際上已經沒有感染愛滋病毒的風險，因為是父親而不是母親感染了愛滋病」。

峰會籌委會主席、1975年諾貝爾生醫獎得主David Baltimore則批評，賀建奎的實驗過程不透明、也沒有醫學必要性，痛斥賀的做法是不負責任。他並指出，此事反映科學家自我監管的失效。

哈佛大學醫學院院長戴利（George Daley）更警告，賀建奎的實驗可能導致基因編輯領域的一大倒退。他直言，離經叛道的科學家會為科研界別，帶來非常深遠的代價。

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