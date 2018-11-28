談台灣選舉 郭文貴：國民黨輸得比民進黨更慘！

郭文貴今日表示，此次台灣九合一選舉結果，是中國共產黨的勝利。（擷自郭媒體網站）

2018-11-28 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕台灣九合一選舉在11月24日落幕，全台縣市長版圖中，民進黨從4年前的13席大減至6席，國民黨則從6席大增至15席，不少外媒認為，這次選舉是「北京的勝利」，多次爆料中國政權內幕的中國流亡富商郭文貴，也在今日表達相同看法，稱這次選舉實際上是「共產黨贏了」。

郭文貴今日在美國白宮對面的一家酒店直播，提及台灣九合一選舉結果，郭文貴簡短表示，「國民黨、民進黨都輸了」。他對國民黨大勝的說法感到不以為然，「什麼國民黨贏了？國民黨輸得更慘！比民進黨還慘！因為國民黨的贏，要百分之百受共產黨控制。」

郭文貴：中共曾考慮 讓馬雲接國家副主席

此外，中國官媒《人民日報》近日披露中國首富、阿里巴巴董事局主席馬雲是「中共黨員」，讓許多西方媒體感到訝異，紛紛大篇幅報導。郭文貴表示，他近日在美國首都華盛頓開會，也被很多人問及是否知道馬雲的黨員身份，但這早就不是應該關注的焦點。

郭文貴進一步加碼爆料，稱中國共產黨曾經考慮讓馬雲擔任中國國家副主席。郭文貴說：「2015年，（黨內）就有個談話，給他國家副主席，或政協副主席，做黨和國家的領導人了。我說你們現在還在談他是不是共產黨員，不是太可憐了嗎？美國人真的不了解中國」。

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