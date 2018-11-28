海中生活不是夢！ 柑橘農家的海底夢想遺跡

2018-11-28 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕人類紛紛將眼光投向太空之際，海洋也逐漸被視為開發新領域。1970年代，日本靜岡縣的內浦灣即存在能讓人們體驗海中生活的「海底房屋」。

日本《朝日新聞》報導，海底房屋位於靜岡縣沼津市內浦長濱的水族館「伊豆三津海洋樂園」的外海，距離約100公尺、水深約8公尺處，雖然水質混濁、視線不佳，但拉近距離後，仍能看見西式馬桶、電視、電話、吸塵器等保留下來的物品，證明確實曾有人在海中生活。

報導表示，海底房屋的建造者是曾在日本愛媛縣種植柑橘的田中和榮。1968年，他因在沉入同縣吉田灣的「海底房屋步號一世」，成功體驗7天的海中生活，而獲得媒體報導。1970年一世遷移至沼津市，規模更大的二世隨後在1974年建造，並對外開放。

報導提及，1976年時，卻發生了使用者從海底房屋回程途中死亡的不幸事故，房屋因此關閉。一世現在展示於東京都品川區的船科學館內，而在海洋中，仍能看見二世當初的結構和留下的物品。據了解，二世上半部的牆壁與天花板被移至他處，正作為魚礁使用。

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