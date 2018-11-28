囚禁且剃光毛髮 紅毛猩猩成人類洩慾性玩具

2018-11-28 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕全球棕梠油貿易讓紅毛猩猩面臨絕種危機，因此多年來各地多位保育人員都竭力搶救，而近日有保育人員透露，波羅洲有隻名叫波妮（Pony）的雌性紅毛猩猩，慘遭人類當成性奴囚禁。

綜合外媒報導，波妮自小就被人類從母親身旁偷抱走，賣入黑市，後來買下牠的飼主剃光牠的毛髮、用香水和珠寶梳妝打扮，將牠訓練成男性人類洩慾的「性玩具」，只要支付一定金額，就能與之做愛。

保育人員知情後，數次與飼主說磋商，要求交出波妮，但飼主認為波妮是一棵搖錢樹，不願照辦，直到2003年時，保育人員偕同35名荷將實彈員警登門，飼主才肯放行，據悉當時推估波妮6歲，無毛髮保護的皮膚受到蚊蟲叮咬而感染，讓牠抓傷皮膚，但不清楚牠到底當了幾年的「性玩具」。

「很多當地農場的工人會特地趕來，因為與人類相比，和猩猩做愛更有新鮮感。」當時參與救援行動的保育專家尼爾森（Lone Droscher-Nielsen）表示，這件事讓他震驚不已，因為從小就沒想過，有人類會對動物做出這樣的事情。

波妮被救出後，除心理受創嚴重外，也因與人類相處太久，紅毛猩猩的天性沒有適當的發展，無法野放。起初保育人員不讓男性保育員接觸波妮，經長期的治療下，波妮漸漸走出陰影，不再害怕男性人類，最後保育人員採半野生的方式，將她放置到一座小島上生活。

如今時過15年，波妮已能夠正常野外生活，且有其他7隻紅毛猩猩相陪。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/