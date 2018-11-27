南韓人壓力太大 情願花錢坐牢「享受自由」

28歲的上班族朴惠利為了消除壓力，花錢來體驗監獄生活。（路透）

2018-11-27 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕在大眾的印象裡，為非作歹的人才會入監服刑，不過，位於南韓東北部洪川郡的「我心監獄」（Prison Inside Me）卻已累積接納逾2000名「一般民眾」，而他們都是為了抒發平時的精神壓力，自願來到這座模擬監獄。

綜合外媒報導，28歲的上班族女性朴惠利（Park Hye-Ri）支付90美金（約新台幣2700元）左右，「享受」24小時的入獄時光，在這裡嚴格規定獄友間不得交談、不准使用手機、不得配戴手錶，甚至鏡子也禁用，他們得睡在地板上，而每名「囚犯」會得到一套藍色獄服、瑜珈墊、茶水及紙筆。她卻稱，「這座監獄給我自由的感覺。」

報導指出，石油輸出國組織（OPEC）調查36個會員國，結果顯示，南韓在2017年的全年工時高達2024小時，僅次墨西哥和哥斯大黎加，卻是亞洲最血汗。有專家認為，由於南韓的學校和職場向來競爭激烈，許多人被沉重的壓力逼得喘不過氣，因此吸引不少學生及上班族前來體驗監獄生活。

「我心監獄」共同創辦人盧貞香（Noh Ji-Hyang）說，這所監獄在2008年創建，靈感來自她的檢察官丈夫，「他說，他寧願獨自一人閉關一週好好休息，這樣感覺就會好很多。」她也提到，住過的人都說，「這裡不是監獄，我們要回去的地方才是真正的監獄。」

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