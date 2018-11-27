承認台灣獨立於中國之外 中國文革時期郵票天價賣出

1968年中國文革期間的「大一片紅」郵票，沒有將台灣塗紅，等同承認台灣不屬於中國。（圖擷自微博）

2018-11-27 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕1968年中國文化大革命期間，中國郵電部印製了「全國山河一片紅」系列郵票，包括橫幅的「大一片紅」以及直版的「小一片紅」，但由於「地圖邊界錯誤」等原因，導致郵票遭到收回。事實上，這兩種郵票都未將台灣塗紅，等同承認台灣不屬於中國，「大一片紅」近日則在中國以1380萬人民幣（約新台幣6145萬元）賣出。

據《澎湃新聞》報導，中國郵電部當時為了紀念無產階級的全面勝利，並慶祝全中國29個省、直轄市、自治區都成立了革命委員會，因此才有印製「一片紅」的規劃。不過，台灣既然未被中國統治，自然也就沒有被塗成紅色。

在繪製「全國山河一片紅」郵票時，首先出現的是「大一片紅」，但只是樣本因此從未發行，隨後的「小一片紅」發行後，被發現地圖邊境線不準確、沒有南海諸島，因此又被收回封存。而由於兩份郵票在中國一片紅之下，台灣卻是白色的，因此傳言這也是收回的原因之一。

中國嘉德近日拍賣了1張「大一片紅」，該郵票是現存9枚中品相最好最完美的，最後以1200萬人民幣成交，但還要加上15％佣金，因此價格達到了1380萬人民幣。

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