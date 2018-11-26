新聞審查？強國報紙時事評論空一塊 疑臨時抽稿「被開天窗」

2018-11-26 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕奇了！中國浙江《錢江晚報》今天（26日）的「時評．個論」版竟空了一大塊，網友臆測這塊「天窗」，是因為應變能力差，還是另有深意？

有一說法是，報紙為了「抗議檢查」，又想讓讀者知道真相，會故意在版面上留下空缺，稱作「開天窗」；有了網路電子報之後，在無法收回違規內容的情況下，報社為「配合檢查」，將電子檔上的違禁文章直接拿掉，變成「被開天窗」。

這不是《錢江晚報》第一次開天窗，2009年，《錢江晚報》、《都市快報》等報的電子版，因為刪除一篇涉及某市公安局長的報導，相關版面集體「被開天窗」。2011年溫州列車追撞慘案發生後的第七天，中共下令媒體不再做任何報導，百家中媒大開天窗以示抗議。

今年10月8日，《錢江晚報》「時評．個論」版刊出趙思運教授迎新致詞節選〈道義擔當不能成為稀缺資源〉，其中刪掉了敏感語句「『公共知識分子』被嚴重汙名化，我們有必要為這個概念正本清源」。然而，電子報上找不到這篇文章，取而代之的是一塊空白版面。

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