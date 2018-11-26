妯娌心結？ 被爆與凱特王妃不對盤 梅根下月挺孕肚搬家

梅根婚後半年傳出懷孕喜訊，預產期在明年4月底。（路透）

2018-11-26 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕37歲的梅根馬克爾（Meghan Markle）與英國哈利王子結婚半年，傳出懷孕喜訊，預產期預計在明年4月底。現卻傳出哈利和梅根預定下月搬離肯辛頓宮，前往位於溫莎堡的浮若閣摩爾宮定居；知情人士透露，梅根會挺著孕肚搬出肯辛頓宮，主因是與凱特王妃鬧不合。

綜合英媒報導，哈利和梅根自訂婚後，便與威廉王子、凱特王妃一同住在肯辛頓宮。據悉，威廉和凱特住的寓所擁有22間房間，哈利和梅根的寓所卻僅有2房。

報導引述知情人士說法指出，梅根與凱特一同生活時，其實處不太來、互動緊張。梅根主見較強、凱特和威廉則積極推動公共議題，再加上個性上的差異，導致雙方常意見分歧，間接讓威廉、哈利兩兄弟關係尷尬。

英國皇室證實哈利與梅根將離開肯辛頓宮，前往溫莎堡定居的消息，表示哈利在肯辛頓宮的小寓所，不太適合小倆口。據了解，英國皇室砸下數百萬英鎊整修哈利與梅根在溫莎堡的新住所，浮若閣摩爾宮內不但有10間房間，也有位梅根特設的育嬰空間、瑜珈教室、健身房。

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