黑人和別人起口角糾紛 警方到場後將他斃了

21歲的布拉德福二世被警察誤殺。（美聯社）

2018-11-26 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州伯明罕郊區胡佛市的「瑞佛切斯商場（Riverchase Galleria）」，於當地時間22日晚間傳出槍擊案，現場有2名路人受傷，警方到場後擊斃21歲的黑人布拉德福二世（Emantic Bradford Jr.，小名EJ），但後來才發現槍手另有其人，EJ當時只是和路人發生口角爭執而已。

據《CNN》報導，警方在槍擊案發生後，最初聲稱EJ射傷了2個人，1名警官在現場遇到身上有槍枝的EJ後，便開槍將他擊斃。但當局隨後又改口說EJ好像不是槍手，真正的嫌犯應該已經逃跑了，而警方尚無法確認嫌犯的身分。

調查人員在檢驗證據並與目擊者交談後，透露布拉德福二世似乎和他人發生了爭吵，但很有可能沒有開槍傷人。

民權律師克魯普（Benjamin Crump）25日陪同EJ家屬召開記者會，指責胡佛警察沒有在開槍前口頭警告EJ，開槍後也拒絕為EJ提供任何醫療協助。

克魯普說，「他（警察）看到一個拿著槍的黑人，就認為他是罪犯，當EJ倒地後流著血還奄奄一息時，警方竟然就已經結束調查了。」

這起認錯嫌犯的悲劇發生後，數十名示威者聚集在商場外抗議，高喊「沒有正義、沒有和平、不要種族主義警察」，並要求以謀殺罪逮捕殺害EJ的警員。當局對此表示，目前涉案警察已被強制休假，胡佛警方也將進行內部調查。

美國阿拉巴馬州商場發生槍擊案，警方到場後擊斃21歲的黑人布拉德福二世（Emantic Bradford Jr.），但後來才發現真正的兇手似乎逃走了，布拉德福二世當時只是和路人發生口角爭執而已。（美聯社）

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