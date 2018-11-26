歐盟通過英國脫歐協議 梅伊挑戰國會難關

2018-11-26 05:20

〔中央社〕歐洲聯盟成員國今天通過英國脫歐協議，英國首相梅伊隨後召開記者會表示這份協議就是唯一可行方案，「英國民眾不想再花時間爭論脫歐了」，呼籲英國國會批准。

歐洲聯盟成員國領袖今天在布魯塞爾召開的高峰會上，正式同意英國脫歐協議及未來關係政治宣言，由於這份協議可能面臨英國國會激烈反對，歐盟今天因此指出通過的協議是最好的版本，暗示不會再有讓步或重新談判，呼籲英國民眾支持脫歐協議。

歐盟一如預期今天快速通過英國脫歐協議，接下來英國國會將會決定是否通過。

梅伊繼上午發出給全國的公開信中表示「無論是留歐派或脫歐派，這都是符合國家利益，且合於整個國家及人民的協議」後，在歐盟成員國領袖通過後，她隨後現身歐盟，並在本地下午時間召開記者會，她說明為何英國需要一份協議去達到民眾對於公投、保護工作和生活以及保障英國安全的要求。她強調，「相信更美好的日子就在前方」。

由於這份協議在英國掀起巨大反對聲浪，梅伊目前最大的難關不在布魯塞爾而在倫敦，如何說服英國國會支持成為各界矚目焦點，因此她今天在記者會上表示，今天與歐盟達成的脫歐協議就是唯一可行方案，未來幾週內英國將展開重大辯論，她在記者會上向英國國會喊話，「英國民眾不想再花時間爭論脫歐了」。

她指出，在任何談判中並不會得到想要的一切，此時需要的是確定主要利益是什麼，並堅持下去，但也要準備在其他領域妥協，以取得成果。她認為英國人民應明白這一點，他們會發現這對英國是一個好協議，每個人都應支持這個符合國家利益的協議。

梅伊強調，耶誕節前，英國國會議員就會對脫歐協議投票，這是多年來最重要的投票表決，結果將取決英國將向更光明的未來邁進，還是開啟那道更多分裂、以及不確定性的大門。

根據「星期泰晤士報」報導，保守黨內的5人小組正和北愛民主聯盟黨（DUP）商討B計畫，包括財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）、內閣辦公廳部長李登頓（David Lidington）、就業及退休保障大臣魯德（Amber Rudd）、商務大臣克拉克（Greg Clark），以及司法大臣高克（David Gauke）已經同意，如果梅伊的脫歐協議無法在國會過關，他們將說服梅伊採用比較軟的替代方案。（編輯：嚴思祺）

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