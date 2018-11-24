捐糞可獲50歐？ 民眾熱烈響應令巴黎醫院中止研究...

巴黎一間醫院，日前對外徵求糞便樣本，只要獲得採納，即可獲50歐的獎勵，消息一出，大批人群湧入醫院，院方被迫暫停這項研究。（情境圖）

2018-11-24 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎一家醫院為研究腸道、內臟方面疾病，日前對外徵求糞便樣本，只要捐出一個糞便樣本，即可獲50歐元（約新台幣1754元）的獎勵，消息一出，民眾熱烈響應，大批人群湧入醫院，出乎院方預料，被迫暫停這項研究。

綜合媒體報導，巴黎聖昂圖萬醫院（Saint-Antoine）和醫學院張貼的海報，徵求糞便樣本，若獲得採納就可獲得50歐元報酬，消息遭人轉發後，立刻引發轟動，許多民眾誤以為只要捐大便就有錢，紛紛致電表達意願，電話被塞爆後，乾脆直接到醫院，人潮湧入令院方措手不及。

眼見事態失控，主導這項研究的胃腸病學家索科爾（Harry Sokol）教授被迫宣布停止接受捐贈，同時中止研究；索科爾嘆，這是一項非常嚴肅的大規模研究，不少病人希望參與這次計畫，但因為「捐糞太熱烈」被迫中上，令許多人失望。

事實上，並不是捐糞便就有錢，而是在研究人員經嚴格程序的篩選，包括連串的血液、糞便化驗及深入面談，了解捐糞者的健康歷史後，獲得採納才有獎勵；研究探討的糞便微生物移植又稱為細菌療法，被認為可以減輕「艱難梭菌」（Clostridium difficile）引發的症狀和感染。

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