歐洲第1個！法國將立法 向「假新聞」宣戰

法國近日將通過2個法案，未來若在選前散播不實新聞，必須負起法律責任，法國也是第1個針對「選前操控輿論」立法開罰的歐洲國家。圖為馬克宏在愛麗舍宮舉行的招待會上致辭的畫面。（歐新社）

2018-11-23 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕法國近日將通過2個法案，未來若在選前散播不實新聞，必須負起法律責任，法國也是第1個針對「選前操控輿論」立法開罰的歐洲國家；然而部份的人表達疑慮，擔心「國家之手」將會對民主構成威脅。

根據《德國之聲》報導，針對俄羅斯會利用社群帳號，在選舉前3個月持續煽動極端的民粹主義，法國總統馬克宏在今年初承諾會修法改善。未來新法若上路，代表法官若選前在網站上看到不正確或具誤導性的內容，有權要求網站下架；而像臉書、推特等具一定規模的社群平台，必須公布廣告主的資訊。

不過，該法案在法國仍有爭議，右翼民粹主義政客勒龐（Marine Le Pen）批評，這樣的作法是「國家審查」；共和黨代表西奧蒂（Eric Ciotti）表示，官方自認為的「真理」對言論自由、多元聲音可能造成威脅，法國部分記者組織更質疑馬克宏是想藉法案保護自己，剔除對自己不利的言論。

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