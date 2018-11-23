小狗「襲警」恐被關9個月 5000名網友聲援「放了牠」

一隻4個月大的鬆獅犬邦果因咬傷警察手臂，恐面臨9個月的監禁。（圖擷取自FB）

2018-11-23 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前發生一宗「狗狗襲警案」，一隻4個月大的鬆獅犬邦果（Bungle）因咬傷警察手臂，遭到警方拘留，恐被關在秘密狗舍中9個月，事後引來超過5000名網友撻伐，要求還邦果自由，經警方評估後才決定釋放。

綜合外媒報導，當時邦果趁家門未關上「離家出走」跑上街，並躲到一台貨車下方，警察見狀欲將其抓出，未料卻被邦果咬手2下導致瘀傷，由於飼主不在現場，警察隨後將牠帶回警局拘留。依據英國的「危險犬法案」（Dangerous Dogs Act），邦果恐將面臨9個月監禁。

警方指出，該狗對在場的人已經造成潛在威脅，如果到時咬傷兒童或發生交通事故，可能會引起眾怒，因此基於公共安全才下此決定。

消息傳出後，有網友在臉書為邦果開設聲援社團，吸引近5000人加入，批評警方過於苛刻且不近人情，而牠的飼主海斯（David Hayes）也聘請律師進行調查。

據了解，經過調查和風險評估後，警方終於決定釋放邦果，不過總警司希勒里（Chris Hillery）也強調，他們絕非受到媒體影響。

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