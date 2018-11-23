4小時就讓貧民有個窩 23歲青年設計竹屋獲獎

竹屋望可解決貧民住房危機，4小時即可搭建完成。（圖擷自youtube）

2018-11-23 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕23歲菲律賓材料科學工程科系的畢業生弗拉雷斯（Earl Patrick Forlales）靠著低成本竹屋設計，獲得英國皇家特許測量師協會（RICS）的城市未來獎，更抱回近5萬英鎊（約台幣200萬元）的獎金。

綜合外媒報導，弗拉雷斯的竹屋設計名為「Cubo」，「Cubo」的優點在於是低成本、環保材質，且建造速度相當快，「Cubo」物件可在一周內在建造出來，單個房屋僅在4小時內就能建構完成，每平方公尺（約0.3坪）建築成本僅需60英鎊（約台幣2374元）。

《路透社》報導，弗拉雷斯表示，該設計理念源自祖父母的家，而且想為家鄉盡一份力，幫助解決貧民住房問題，據慈善機構估計，馬尼拉總人口1200萬中，約三分之一的人生活在貧民窟，可能是世界上貧民人數最密集的城市。

皇家特許測量師協會對此讚揚弗拉雷斯的設計，表示竹子比樹木釋放的氧氣多35％，且房屋能在任何有產竹子的地區建造；評審之一的泰勒博士（Dr Beth Taylor）說：「弗拉雷斯能脫穎而出的原因，因為他利用傳統且環保的材料來解決現代城市的問題。」

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