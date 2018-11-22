瑞士「牛權」公投 11月25日決定是否支持「牛羊斷角」

瑞士67歲的農民阿明·卡保爾（見圖）在2016年達成10萬名瑞士公民的聯署門檻，將在今年11月25日舉辦「牧養的牛羊是否要除角」公投。（法新社）

2018-11-22 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕今年的11月24日是我國的九合一地方大選，而這次同時也會有10個公投案等著投票；在地球另一端的瑞士，在11月25日時也有個公投要舉行，不過很特別的是，瑞士的公投議案為「保護農用家畜尊嚴動議」。

綜合外媒報導，根據瑞士的公投法規定，公投案要成立，需要有10萬名瑞士公民的有效聯署，占總選民2%；這個公投案的發起人，是位67歲的農民阿明·卡保爾（Armin Capaul），他認為若是保留牛羊的角，不只可以讓牠們保持尊嚴，也讓牠們多了互相交流的媒介，且牛角也有助於乳牛調節體溫，「從營養學來說，也可以提升牛奶產出的品質。」

由於瑞士的牧民出於放牧的管理方便與安全，大多數的牧民會在牛犢、羔羊在不到3週大時，便會用熱鐵烙把他們的角弄斷；根據卡保爾陣營調查，現在瑞士尚有10%的乳牛還留有角，不過瑞士政府的調查報告是有25%，卡保爾批評，「去角的手術很複雜，進行前要先給動物打麻藥」，而支持者認為「牛角、羊角也是動物身體的一部分；就算帶角，這些動物還是可以很安全的自由放牧。」

卡保爾的訴求不是要求政府禁止牧民斷角，而是要求政府必須出資，補助鼓勵牧民不去角；不過瑞士中央政府「聯邦委員會」認為，若是政府以資金補助，可能會使牧民為了領取補助，會把帶角的家畜拴起，反而適得其反；而且據聯邦委員會估計，若是公投案通過，政府將會多出1000萬至3000萬瑞士法郎（約新台幣3.1億~9.3億元），會排擠到原本的農業預算。

根據伯爾尼瑞士實用社會研究學院（gfs.bern）所做出的民調指出，支持者有49%，反對者有46%，雙方勢均力敵。

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