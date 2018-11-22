海地抗議示威第4天 政府車衝撞人群至今已釀14死

海地示威抗議現場發生政府車衝撞人群事件，造成至少6人死亡，涉事車輛隨即遭民眾焚毀。（美聯社）

2018-11-22 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕我國加勒比海友邦海地，18日起爆發反政府貪污示威抗議，對政府不滿的民眾湧入首都及多座城市，此前已造成8人死亡，當地今天又發生政府車輛衝撞人群，又有至少6人喪命。

《美聯社》引述警方發言人（Michel-Ange Louis-Jeune）路易斯約奈的說法，指當地時間週三（21日），海地首都太子港一輛政府車輛行經抗議民眾聚集的區域時，疑發生失控致衝撞人群，當場撞倒多人，肇事車輛隨即被群情激憤的抗議民眾推倒並放火焚燒，目前並不清楚車上駕駛及乘客安危。

路易斯約奈表示，警方尚未釐清本次車輛衝撞人群造成的傷亡數目，不過根據現場美聯社記者的紀錄，至少有4名男子及2名女子在事件中死亡。

海地反政府示威抗議已進入第4天，示威者要求總統摩依士辭職，理由是總統忽視人民的要求，刻意不去調查14名前政府官員利用與委內瑞拉的能源協定，侵吞38億美元（約新台幣1100億元）公款醜聞。

對此，總統摩依士週三晚間在電視上發表簡短談話，表示人民有權抗議，但自己並不會為此下台。摩依士強調，海地人民透過自由且公平的選舉將他選為總統，若反對人士欲奪取政權，應等待下一次選舉。

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