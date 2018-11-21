黑人男友竊盜被逮 上海女求警：摩爾人也是中國人啊

2018-11-21 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕1名中國上海女子19日為坦護偷竊失風的外籍黑人男友，竟對趕到商場逮捕男友的警察稱「摩爾人也是中國人啊」，但警方還是依法逮捕他男友，影片曝光令台灣網友直呼「神邏輯」。

綜合外媒報導，上海徐家匯太平洋電子城內19日發生竊盜事件，1名黑人男子涉嫌竊取店家商品被逮，警方到場後向他要求提供護照查驗，男子因拿不出證件被警方依法帶走，其女友在過程中大呼「摩爾人也是中國人」，並稱警方無權將人帶走，最後警方將2人都帶回派出所調查，此案情正在釐清中。

事發影片曝光後引發中國網友輿論譁然，均認為竊盜案件無論國籍、種族，警方依法就是要查辦；台灣網友則表示這就是中國社會的「神邏輯」，相繼留言指出「以後我不會笑中國人『華裔就是中國人這邏輯了』」、「什麼都是假，黑人當然也是假扮的」、「黑人知道自己將被送去活摘器官」。

影片中女子稱男友為摩爾人，該稱呼出現在中古歐洲，泛稱西非、西西里島、馬爾他、科西嘉島、伊比利亞半島、馬格里布、薩丁尼亞島的穆斯林居民。

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