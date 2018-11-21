戰爭殘酷 葉門內戰已致8萬5千名兒童死於饑荒

2018-11-21 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕葉門內戰自2015年開打至今已超過3年，除了戰火直接造成的人員死傷外，間接導致的飢荒問題也嚴重打擊當地人民。英國慈善機構調查顯示，約有8萬5千名未滿5歲的兒童死於飢餓及營養不良。

綜合外媒報導，英國NGO「救助兒童會」分析聯合國數據後指出，2015年4月至2018年10月，約有84701名未滿5歲的兒童因未獲妥善醫療照護、營養不良和飢餓死亡，可說是全球最嚴重的人道危機。

聯合國秘書長安東尼歐．古特瑞斯（Antonio Guterres）日前在聯合國總部談到，葉門饑荒可說是「數十年來看過最嚴重的饑荒」，國內半數人口約1400萬面臨糧食不足問題，古特瑞斯呼籲全球合作，停止葉門戰亂並進行人道支援。

「救助兒童會」地區負責人Tamer Kirolos表示，「這些死去的孩子們承受著極大痛苦，他們的維生器官緩慢停止運作，直到完全終止，他們的免疫系統極為脆弱，導致其更容易受到疾病侵襲，有些人甚至虛弱到欲哭無淚，他們的父母可能在無能為力的情況下目睹這一切。」

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