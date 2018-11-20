不合群導致APEC宣言流產？中國甩鍋...

APEC峰會落幕，首度沒有發表領袖宣言。（法新社）

2018-11-20 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕因美中爆發貿易戰，使全球經貿局勢前景未明，也影響到了近日落幕的亞太經合會（APEC），因為本屆的APEC峰會，是成立以來首度沒有發表領袖宣言的一次。外媒指出，破局的原因在於中國不滿宣言中出現「不公平的貿易行為」字句，中方事後也對此做出說明。

綜合中媒報導，被問到領袖宣言破局一事，中國外交部長王毅表示，主因是有個別經濟體將自己的案文強加給他人，目的是為了要解套保護主義和單邊主義，且不接受中國及其它方提出的合理修改意見，引發了包括中國在內的許多經濟體不滿，亦不符APEC所堅持的協商一致原則。

《CNN》報導，中國疑似是反對宣言中出現「我們同意對抗保護主義，包括所有不公平的貿易行為」（We agree to fight protectionism including all unfair trade practices）的內容，認為「不公平的貿易行為」（unfair trade practices）針對性十足。

因此，即便APEC全部領袖已達成共識，但在中國反對且無意積極與其他人達成共識的情況下，導致宣言流產，最終是以主席聲明來取代過去的領袖宣言。