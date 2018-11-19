APEC領袖宣言首次破局 美媒爆：因中國最不爽這句話...

有美國媒體報導，因中國不滿「不公平貿易行為」一詞寫入宣言中，推翻APEC其他成員本來已達成的協議。（美聯社）

2018-11-19 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕APEC（亞太經合會）領袖峰會17日落幕結束，原應在總結記者會上公布領袖宣言，卻因美中關係緊張，原應在總結記者會上公布的領袖宣言也因此破局，成為大會成立近30年以來首見，有美國媒體報導，原因歸咎於中國不滿「不公平的貿易行為」一詞寫入宣言中，推翻APEC其他成員本來已達成的協議。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，知情人士指出，除了中國外，APEC全部領袖本來已達成共識，不過加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）坦承，貿易方面的分歧令各國無法達成共識，「在特定項目上出現不同的看法」，最終未能公告達成協議。

有與會美國官員透露，由於美中貿易戰越演越烈，中國疑似對一段因應不公平貿易做法的文字有意見，原句為「我們同意對抗保護主義，包括所有不公平的貿易行為」（We agree to fight protectionism including all unfair trade practices），但中國認為「不公平的貿易行為」（unfair trade practices）針對性十足。

美國官員指出，中方似乎也無意積極與其他人達成共識，最終導致宣言流產。

本次巴紐APEC壟罩在美中兩大強權衝突白熱化的氣氛下，包括中國意圖在主辦國巴紐高調宣示對南太平洋影響力，導致與該區域原本主導者澳洲及美國等關係尖銳化，而美中貿易戰拖延無法改善，也為衝突持續加溫，最後巴紐以發表主席聲明的方式，來取代過去的領袖宣言。