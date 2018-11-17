洛杉磯《僑報》驚傳槍擊案 董事長謝一寧中彈身亡

美國洛杉磯的華人媒體「僑報」（The China Press）辦公大樓驚傳槍響，該報董事長謝一寧在辦公室內，中彈身亡。（圖擷取自google街景）

2018-11-17 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕位於美國洛杉磯的華人媒體「僑報」（The China Press）辦公大樓驚傳槍響，董事長謝一寧身中多槍，當場身亡。警方在現場拉起封鎖線，初步推斷槍手犯案動機與職場糾紛有關。

綜合外媒報導，「僑報」辦公室位於洛杉磯阿罕布拉市（Alhambra），當地時間16日早上9時許，一名56歲的陳姓男子闖入僑報2樓的主管辦公室後，朝謝一寧連續開槍，警方到場後將陳男逮捕、封鎖現場，取得作案槍枝。

據悉，開槍的陳忠啟為一名業務，與謝一寧曾有糾紛，有報社人員透露，陳忠啟與謝一寧曾一起共事，為上下屬關係，警方目前將犯案動機朝向職場糾紛調查。

「僑報」稍早透過官網發佈訃告，指出董事長謝一寧在洛杉磯總部辦公室不幸遇害身亡，享年58歲，「謝一寧先生投身新聞事業36載，在海內外華文媒體界享有盛譽。猝然離世，帶來難以彌補的巨大損失。噩耗傳來，僑報全體員工無不悲痛萬分」。

「僑報」1990年在美國創立，為洛杉磯華人媒體。謝一寧自中國人民大學新聞系畢業後，便至中國新聞社擔任記者，1987年成為中新社駐白宮記者，並在1991年成為「僑報」記者，隔年主管「僑報」編排事務，擔任該報董事長至今。