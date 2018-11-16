開庭稱「她事發時穿蕾絲丁字褲」 性侵被告獲判無罪引眾怒

愛爾蘭全國各地都有民眾高掛蕾絲內褲發起抗議。（圖擷取自Youtube）

2018-11-16 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕檢討被害人？在愛爾蘭一名17歲少女遭27歲男子性侵的案件中，被告律師在法庭上提出「少女遭性侵時穿著蕾絲丁字褲」，結果最後被告獲判無罪，此判決結果使民眾非常憤怒，不但發起抗議，許多女性也在社群媒體上PO出各式各樣的蕾絲內衣褲，表達對此案結果的不滿。

綜合外媒報導，這起性侵案件開庭時，被告律師伊麗莎白（Elizabeth O'Connell）指出，少女是自願與被告發生關係的合意性交，甚至當庭表示「你們必須考慮她當時的穿著，他可是穿著蕾絲邊丁字褲」，並認為「這足以證明她是自願與被告產生關係」。在律師一番言論後，陪審團一致決定被告無罪。

在此事傳開後，迅速在愛爾蘭引起熱議，都柏林性侵危機中心（Dublin Rape Crisis Centre）負責人諾利（Noeline Blackwell）表示「被性侵不是被害者的責任」，呼籲要改革司法體系，不要讓類似的事情再發生，對被害人產生二度傷害。

愛爾蘭國會議員露絲（Ruth Coppinger）也在國會中取出一件蕾絲內褲表示「在這裡展示這東西可能很尷尬，那你們應該想想一個性侵被害者，看到她的內衣被展示在法庭上時的感受」。露絲更指出「應該為法官和陪審員進行強制性教育」。

對此愛爾蘭全國各地都有民眾高掛蕾絲內褲發起抗議，不少女性網友也在社群媒體上PO出蕾絲內衣褲的照片表達對此事的不滿，希望當局能重視這此事件。

民眾高掛蕾絲內褲抗議