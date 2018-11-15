會說15種語言！柬埔寨14歲男孩想出國唸書 獲紅十字會補助

會說15種語言的柬埔寨男孩塔信，獲紅十字會補助，讓他能繼續上學。（圖擷取自YouTube）

2018-11-15 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕一名來自柬埔寨吳哥窟的14歲男童塔信（Thaksin），日前討生活販售紀念品時，意外被遊客發現能流利地說出15種語言，塔信11歲的弟弟也能說11種語言，柬埔寨紅十字會知悉後，大方金援這對兄弟，讓他們能繼續上學。

塔信日前在柬埔寨暹粒市向女遊客兜售紀念品，表示「我可以會廣東話、中文、英文、泰文、韓語、法語」，女遊客便回「Je fais coucou（法語：你好）」，塔信接著便以法語兜售商品，最後還唱起中國歌手大壯的《我們不一樣》，音準與咬字都相當精準，驚艷全場。

據《星洲網》報導，塔信坦承現過著「白天上學，下午賣東西」的日子，夢想是到中國北京念大學，長期向外地遊客兜售物品，讓他學會粵語、中文、英文、泰文、法語、馬來語、菲律賓語等15種語言。

塔信被網友稱作「在柬埔寨暹粒市的語言天才」，引起關注，柬埔寨紅十字會知悉此事後，主動與塔信兄弟倆聯絡，提供他們食物和金錢補助，確保兄弟倆能繼續就學。中國北京一間電視台的製作人也主動與塔信聯絡，表示他們願意給他「一個機會」，若塔信通過節目測驗，考慮未來培育他成為歌手。