全球領導人追思一戰百年 法媒：中國卻獨自狂歡雙11

圖從右至左，俄羅斯總統普廷、法國第一夫人布莉姬、德國總理梅克爾、美國總統川普、美國第一夫人梅蘭妮亞、摩洛哥國王穆罕默德六世、摩洛哥王儲穆萊·哈桑。（歐新社資料照）

2018-11-14 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕11月11日為第一次世界大戰結束的百年紀念日，70多國元首和政府總理來到法國巴黎追思，但中國國家主席習近平的缺席引起矚目。法國媒體認為，全球在追思一戰百年紀念日，中國卻在獨自狂歡雙11購物節。

《法國國際廣播電台》報導，一戰有7000萬軍人參戰，其中有1000多萬戰死，70多國程度不同涉戰，中國雖然不是戰場，但也向英法提供急缺的幾十萬勞工，習近平卻沒有出席如此重大的紀念，法國不可沒有邀請習近平，雖然習近平可能日理萬機，相信出席紀念一戰紀念的領導人，從美國總統川普、俄羅斯總統普廷，到土耳其總統艾多根，都也不是閒人。

報導提到，有人認為一戰是歐戰，與中國沒有關係，但其實法國政府90年代開始承認中國勞工對一戰的貢獻。香港大學歷史系國際史教授徐國琦就曾說過，一戰不僅跟中國有關係，而且大有關係，中國的貢獻則是在人力資源方面，一戰對英法兩國人力資源的消耗相當驚人，而中國則可以不斷向西線提供強勞力，幫助英法避免人力資源破產的危險。

法國塞爾奇蓬多瓦茲大學教授張倫13日在《金融時報》上表示，11月11日全球各國紀念一戰結束百年，努力為人類未來的和平祈禱之時，從中國傳來的卻是所謂「光棍節」購物破千億的消息。張倫說，對於這一個日子，中國卻是如此的商業狂歡，難免有些感慨，一戰造成的人類悲劇，影響世界歷史深遠，中國作為全球化時代地球上的一員，或許都該在這個日子多一份凝重，少一份輕飄虛浮。