仇恨犯罪連3年增長 FBI：反猶犯罪激增 反非裔犯罪件數最多

FBI最新統計數據，2017年接獲回報的仇恨犯罪案件共有7175起，比起2016年增加了17%。（法新社）

2018-11-14 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）週二公布最新統計數據，2017年接獲回報的仇恨犯罪案件（hate crime）共有7175起，比起2016年增加了17%，也是仇恨犯罪件數連續第3年增加，其中反猶太犯罪率上升最多，反穆斯林犯罪率則下降；在種族犯罪中，則有近半數是出自於對非裔美國人的仇恨。

綜合外媒報導，FBI說明，2017年共有8437起違法犯罪事件，其中有約5000起是恐嚇、毆打、謀殺或強姦等犯罪，約3000起是危害他人財產行為。在8437起違法犯罪事件中，有7175起屬於仇恨犯罪案件，而這種犯罪類型最常見的就是仇恨種族、族裔或血統，佔了犯罪原因的59.6％。

在種族或血統的犯罪中，約有48.8％的人是出於對非洲裔美國人的仇恨、17.5％來自對白人的偏見、10.9％被歸類為反拉丁裔或反西班牙裔偏見；針對仇恨宗教的罪行，有58.1％是反猶太信仰，18.7％是反穆斯林信仰。

針對非裔的仇恨犯罪件數最多，共有2,013起；反猶太人的犯罪率則飆升37%，共發生938起案件。司法部代理部長惠塔克（Matthew Whitaker）表示，他對於反猶太仇恨犯罪增長感到困惑，但美國人民可以放心，FBI也對這些罪行採取積極行動。