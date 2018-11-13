不見棺材不掉淚 醫生不信女嬰誤吞水銀電池 2周後女嬰吐血亡

2018-11-13 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲1名女嬰出現呼吸困難的症狀，父母懷疑她誤吞水銀電池，送醫卻遭醫生以「不可能」為由拒絕照X光，並說女嬰會自己將電池排出。女嬰數個禮拜後身亡，並確認喉嚨卡了顆水銀電池。

綜合媒體報導，澳洲墨爾本的1名女嬰伊莎貝拉（Isabella Rees），在2015年1月16日出現呼吸困難的症狀，黎斯夫婦連忙將女兒送醫。醫生向他們詢問孩子是否有誤吞什麼東西，父親（Robert Rees）向醫生表示，女兒可能誤吞了水銀電池，然而醫生卻告訴黎斯夫婦「不可能」，並說不管吞了什麼，孩子都會自行將異物排出。

然而，伊莎貝拉的症狀日漸嚴重，包括變黑的糞便，發燒，甚至還吐血。母親佳佳（Allison Rees）表示，她帶了許多證物，包括髒尿布、嬰兒床中發現的血塊，想向醫院證明，但他們仍不相信黎斯夫婦。醫院表示，除非確定伊莎貝拉吞下危險物品，否則拒絕為這麼小的孩子照X光或超音波檢查。

最終，伊莎貝拉在2015年2月4日身亡，在這段期間伊莎貝拉的父母曾帶她去醫院求診3次，直到女嬰死亡，醫院才確定有顆電池卡在她的喉嚨。

案件目前在審理中，維多利亞省驗屍官英格利許（Caitlin English）正在收集專家及證人等的證詞，確認院方是否有給予伊莎貝拉適當的治療。