美副總統彭斯訪日 重申印太地區無法容許獨裁主義與侵略

2018-11-13 14:06

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕日本首相安倍晉三13日與來訪的美國副總統彭斯進行會談並召開共同記者會，雙方確認將就實現「自由開放印度太平洋」加強合作，共同投入最高規模700億美元（約合台幣2兆1800億元）的基礎建設援助資金。10月初發表演說重砲批判中國對外政策的彭斯，在今天記者會上再次重申「印太地區無法容許獨裁主義與侵略。」

另外，美日預定明年1月啟動「貨物貿易協定」（TAG）的新貿易談判，彭斯在記者會上表示，希望將此打造成「印度太平洋地區」的示範協定，對象不只貨物還包括服務。針對中國主導的廣域經濟圈構想「一帶一路」，彭斯也意有所指表示「自由開放印度太平洋不是強迫推銷的東西」。

彭斯於12日起走訪日本、新加坡、澳洲和巴布亞新畿內亞四國，並將代表總統川普出席東南亞國協（ASEAN）峰會與亞太經合會議（APEC）峰會。彭斯在10月初發表演說重砲批判中國的對外擴張政策，被認為是川普政府對中國的「宣戰通告」，這趟亞洲行預料他將表明美國的「印太戰略」。

彭斯昨天搭乘專機抵達日本橫田基地，這是他繼去年4月及今年2月之後第3度訪日，也是6日美國期中選舉後，雙方高層的首次會談。今天上午與安倍的會談，主要議題包括北韓無核化問題及美日共同主導的「自由開放太平洋」構想。

綜合日媒報導，安倍就美朝將舉行的第二次領袖峰會，希望美國協助早日解決日本人質綁架問題，另外，安倍談及上月訪問中國與習近平進行會談的結果。對於美國期中選舉共和黨於眾議院落敗一事，安倍強調，透過他和川普總統的友情及近2年來兩國的努力「日美同盟的牢固前所未有」，展現雙方關係緊密關係不變。