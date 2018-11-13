班農：曾建議川普 限中國72小時內拆除南海軍事設施

班農日前接受對沖基金經理人專訪時透露，曾向川普建議，限中國72小時內拆除南海軍事設施。（彭博資料照）

2018-11-13 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕11月9日，第二輪「美中外交安全對話」在華府舉行，會後美國國務院、五角大廈發表聲明，要求中國撤除部署在南沙群島的飛彈系統，據信這也是美國首次提出這樣的要求。有海外媒體披露，前白宮首席策士班農（Steve Bannon）可能就是這項要求的原始提議者。

昨日，海外媒體《路德社》主持人路德在節目中曝光前白宮首席策士班農日前接受知名對沖基金經理人巴斯（Kyle Bass）專訪的完整內容。班農在巴斯主持的節目中批評，中國近年來將主權有爭議的南海島礁持續軍事化，部署武器系統、雷達設施、允許軍機降落，就像是建造好幾艘靜態的航空母艦。

班農：應要求中國72小時拆除南海軍事設施

班農指出，南海的主權爭議，早在2016年7月，海牙國際法庭就裁定中國的「九段線」主權主張，在國際法之下沒有法律根據。班農透露，他曾建議美國總統川普，應該要求中國在72小時內，拆除南海爭議島礁上的所有非法軍事設施，如果中國不遵照要求，期限一到，美國海軍將主動幫中國拆除島礁上的武裝。主持人質疑，這樣是否會導致軍事衝突?班農則回應，海牙國際法庭早就判決中國敗訴，因此，執行這項行動非常合理。

與班農關係匪淺的中國流亡富商郭文貴，昨日也在個人社交媒體透露，班農的這項建議已經被美國政府採納。事實上，郭文貴早在上月10日爆料，班農曾提議美國政府執行有關南海72小時最後通牒的決策，此次班農受訪時親自說明此事，似乎證明郭文貴所言不假。然而，這項「建議」是否已成「決策」，還有待後續觀察。

路德：班農仍存在影響力

外界質疑，班農早已離開白宮，是否還有影響力?路德社主持人路德說，去年10月，一名見過班農的人曾透露，班農是為了更好的整合共和黨，才主動離職，不代表他喪失影響力。

至於郭文貴與班農的關係，路德說，這2人已見面不下數十次，郭文貴曾向他透露，班農是個很難相處的人，若沒有一定本事和共同目標，「是很難相處在一起的」，路德也透露，起初班農與郭文貴接觸時，班農連「政法委」是什麼都不知道，讓郭文貴相當驚訝，所以，班農接受巴斯專訪時，才會稱讚郭文貴是比自己還高一個檔次的人物。