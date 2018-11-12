野火燎原止不住！中國豬飼料首度驗出疑似非洲豬瘟病毒

中國首度在豬飼料驗出疑似非洲豬瘟病毒，恐增加疫情傳播風險。示意圖。（法新社）

2018-11-12 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情持續延燒，至今已17省市淪陷，近日更首度在豬飼料也驗出疑似非洲豬瘟病毒，恐增加疫情傳播風險。

中國「生豬養殖全產業鏈」企業「唐人神」11日晚間公布稱，安徽省9日在送檢的豬飼料樣品中，檢出疑似非洲豬瘟病毒核酸陽性，該飼料樣品來自唐人神子公司、江蘇溧陽比利美英偉營養飼料有限公司。

唐人神表示，上述疑似非洲豬瘟病毒出處尚未確定，目前還在調查中，尚未有明確結論。

《路透》指出，中國當局先前表示，安徽許多例非洲豬瘟疫情，是因豬農餵豬吃未經加熱處理的廚餘所致。但有許多行業專家認為，一般豬飼料可能也會藏有非洲豬瘟病毒。非洲豬瘟沒有疫苗、也無法治癒，病毒可在大豆粕等豬飼料中存活數週。

荷蘭合作銀行（Rabobank）分析師潘晨君（音譯，Pan Chenjun）表示，養豬大戶已經在擔心該如何驗證飼料供應的安全性，「如果有任何汙染，（疫情）就很難控制」。

中國8月出現首例非洲豬瘟疫情，至今中國31省市自治區已有過半數、共17省市出現疫情，包括遼寧、黑龍江、河南、江蘇、安徽、浙江、內蒙古、吉林、天津、山西、雲南、湖南、貴州、重慶、湖北、福建、江西。