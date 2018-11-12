二戰曾遭日軍轟炸 安倍晉三擬訪問澳洲達爾文記念碑

安倍晉三將和澳洲總理莫里森一同訪問二戰時曾遭日軍轟炸的達爾文市，預計將前往當地戰歿者記念碑參訪。（彭博）

2018-11-12 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本多名外交人士透露，配合著日本首相安倍晉三本週出訪澳洲，傳出安倍晉三將和澳洲總理莫里森（Scott John Morrison）一同訪問二戰時曾遭日軍轟炸的達爾文市（Darwin），預計將前往當地戰歿者記念碑參訪，目前雙方已進入最終協調階段，而日本首相參訪達爾文記念碑也是極為罕見。

根據日本《共同社》報導，達爾文在二戰曾是盟軍基地，日軍航空母艦機動部隊在1942年2月19日對當地發動空襲，造成240多人死亡，隨後到1943年為止，日軍對達爾文進行數十次空襲，而其中死傷最為嚴重的就是2月19日所發動的空襲，達爾文也被認為是澳洲本土首次遭他國軍隊攻擊的城市。

日本政府人士指出，安倍晉三將在達爾文與今年8月就任總理的莫里森舉行首次會談，力圖和推進「自由開放的印度太平洋構想」的澳洲加強關係，宣傳日澳兩國的「和解之力」且確認雙方在海洋安保領域之合作，強調雙方已正視歷史，成為「戰略夥伴」。

除了澳洲之外，安倍晉三曾在2016年12月訪問作為太平洋戰爭爆發地的珍珠港，並悼念戰爭犧牲者；同年5月，時任美國總統的歐巴馬則是訪問廣島，兩國強調日美和解。外界分析，安倍訪澳意在與除了美國以外的國家就未來的重要性達成共識。