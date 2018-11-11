中自豪軍用無人機「彩虹-7」全自製 專家質疑：抄美國的

由中國彩虹無人機公司研製，目前是中國最新型的大型隱形飛翼無人機「彩虹-7」（見圖），珠海航展受到極大的關注，它的機長10公尺、翼展22公尺、飛行速度最高可達每小時800公里、飛行高度最高可至海拔1萬3000公尺。（美聯社）

2018-11-11 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國第12屆珠海航展於今天（11月11日）閉幕，雖然中國想藉此展示航空工業的實力，期間展出中國製最新型的「彩虹-7（CH-7）」隱形無人機，預計將在1年至2年間展開試飛，不過卻遭到外界懷疑是剽竊美國的技術；美國知名「智庫戰略與國際研究中心」為此表示擔憂，「雖然美國在無人機的研究領先10年，但目前卻在浪費這個優勢。」

綜合外媒報導，由中國彩虹無人機公司研製，目前是中國最新型的大型隱形飛翼無人機「彩虹-7」，珠海航展受到極大的關注，機長10公尺、翼展22公尺、號稱飛行速度最高可達每小時800公里、飛行高度最高可至海拔1萬3000公尺；中方稱「彩虹-7」的部分性能與美國X-47B相近，可在高危險環境下執行偵察、作戰支援、導引其他武器打擊高價值目標等；目前預計首次的試飛將在2019年底進行。

雖然中方宣稱這架最新型的無人機從外型到系統全部都是中國自行研發，但是有相關人士認為，「彩虹-7」涉嫌抄襲美國研製的軍用無人機，並稱是美國軍用無人機的「複製機」，尤其是抄襲美國海軍的X-47B無人機；日媒「產經新聞」也稱，「彩虹7」的外觀疑似抄襲X-47B無人機。

美國智庫「戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）」的風險與遠見小組負責人山姆·布蘭寧（Sam Brannen）表示：「作為無人機技術的領頭羊，但我們現在卻屈居弱勢；美國堅持發展昂貴的載人技術，幾乎沒有進行無人機的研究與實驗，現在我們卻需要反過來向中國或其他國家觀摩跟學習。」他指出，雖然美國擁有的無人機技術領先世界10年，但美國現正在浪費這個優勢；眼見中國靠剽竊美國的研究成果，所做出的無人機成品就快要作軍事部署；如果美軍當初沒有叫停X-47B的研究計畫，那現在早就可以構成一個可透過遠端監控與打擊的21世紀航母戰鬥群。