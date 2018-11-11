看中韓流魅力 黃牛搾乾粉絲錢包 韓政府無法可管

2018-11-11 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕近年韓國流行音樂發展快速，造就許多受歡迎的高人氣團體，如「Super Junior」、「少女時代」、「Big Bang」及現在最夯的「防彈少年團」，看到韓流的魅力，不少不肖人士動起歪腦筋，用黃牛票來賺取粉絲的錢。

綜合外媒報導，韓團魅力無法擋，粉絲為了見偶像，演唱會、見面會等門票，一張都上看幾千元，黃牛價更可上抬至萬元，粉絲的消費力不容小覷，不肖業者也看準韓流魅力，利用電腦巨集程式來自動搶票，搶到的票再用黃牛的方式高價售給粉絲，獲利金額相當可觀。

《韓聯社》特刊報導，韓國正確未來黨的金秀敏（音譯，Kim Su-min）提出一份報告，10月28日韓國女子團體「TWICE」粉絲見面會的門票售價55000韓元（約台幣1500元），黃牛售價卻來到900000韓元（約台幣近2萬5000元）；韓國男子團體「防彈少年團」的演唱會門票更在黃牛市場喊到320萬韓元（約8萬8000元台幣），金秀敏批評，負責國內娛樂產業的部門對文化、體育及旅遊業被黑市鎖定的情形視而不見，她表示，目前擬訂新規來阻止這類事情發生。

據報導，該電腦巨集程式可讓使用者在短短幾秒內，無論票數多寡，都能自動完成訂票，一般人在網路上訂票需經過好幾個步驟、反覆確認驗證才能完成，兩者之間的時間差，就能讓不肖人士取得門票、哄抬價格。

36歲的南韓上班族金智玲（音譯， Kim Ji-young）說道，她在6月初和3位好友想一起購買演唱會的票，但6萬張票一開賣就全數售完，她表示，兩三年前幸運的話，要訂到幾張熱門表演的前排座位還不算太難，如今整場演唱會的票都一位難求。

韓國法律禁止在公共娛樂場所、體育館，車站等其他地區高價轉售門票，倘若違法，最高可處20萬韓元（約台幣5900元）的罰款或者被拘留，但目前韓國尚無法律規範網絡上票證轉售情形。

對此現象，南韓表演企劃公司「SALT Innovation」為防止自家藝人的門票被不肖人士大量購買後賺取利潤，單方面取消大量疑似用巨集程式購買的門票及大量訂購且送往同一個地址的門票。