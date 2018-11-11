抗中國一帶一路 美國將金援印太地區1.8兆

有美國政府消息人士透露，為防堵中國的「一帶一路」，美國將對印太地區投資1.8兆，並與日本、澳洲合作，共同完善當地基礎建設。（美聯社資料圖）

2018-11-11 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕亞太經濟合作會議（APEC）17日將於巴布亞紐幾內亞舉行，美國副總統彭斯將代表美國總統川普出席。有美國政府消息人士透露，為防堵中國的「一帶一路」經濟策略，將對印太地區投資最高600億美元（約新台幣1兆8438億元），並與日本、澳洲合作，共同完善當地基礎建設。

日媒《產經新聞》報導指出，美國政府消息人士指出，17日於巴布亞紐幾內亞舉行的亞太經濟合作會議（APEC）中，彭斯將宣布美國對印太地區各國進行全面經濟支援，最高將會投資600億美金（約新台幣1兆8438億元）給民間企業，以協助完成當地基礎建設。

據稱，彭斯的演講內容將提到「印度太平洋願景」，美國將與日本、澳洲合作，為區內多國提供通訊、電力、交通、食水等相關支援。

除此之外，澳洲首相史考特．莫里森（Scott Morrison）在8日就曾表示，澳洲將設立20億澳元（約新台幣）的投資基金，用以強化太平洋各國與東帝汶的基礎建設。而莫里森在演講中指稱是要強化與太平洋各國的關係，但外界認為力抗中國一帶一路的意圖相當明顯。

報導指出，美國在期中選舉結束後，面對中國的「一帶一路」經濟計畫，將聯合日本與澳洲共同圍堵中國，並主打「航行自由」對南海一帶強化安保壓力。