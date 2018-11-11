雨勢不斷取消造訪一戰公墓 川普挨批不尊重美軍

川普今原訂搭乘直升機參訪一戰陣亡美軍公墓，卻因雨勢不斷及低雲籠罩而臨時取消造訪行程，引起各界討論及批評。（法新社）

2018-11-11 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普抵達法國出席紀念一次世界大戰結束100週年活動，他在今日原訂搭乘直升機參訪一戰陣亡美軍公墓，卻因雨勢不斷及低雲籠罩而臨時取消造訪行程，引起各界討論及批評。

綜合外媒報導，川普原定和第一夫人梅蘭妮亞一同搭直升機飛往貝勒森林（Belleau Wood）戰場及公墓參訪，白宮發表聲明指出，由於天候不佳導致行程安排和後勤支援困難，川普和第一夫人取消前往埃納-馬恩河美軍公墓及紀念碑（Ainse-Marne American Cemetery and Memorial）行程。對此，川普改派白宮幕僚長凱利（John Kelly）及美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joe Dunford）將軍代替他前往當地。

1918年6月在法國馬恩河北方發生的貝勒森林戰役，這場戰役中有超過7000名美軍死傷，目前當地的美軍公墓內含近2300名戰歿者。部分人士認為，川普未現身紀念活動，對當年浴血奮戰的美軍十分不尊敬；曾在歐巴馬政府擔任國家安全顧問的羅德斯（Ben Rhodes）強調，備妥應對惡劣天氣的計畫是很正常的，他也批評，川普利用美國軍隊當政治噱頭，但此刻卻坐在旅館，而不是去紀念那些為美國而戰的人。