因小雨取消造訪一戰陣亡美軍公墓 川普挨批

2018-11-11 04:36

〔中央社〕美國總統川普今天因小雨不斷及低雲籠罩無法搭乘直升機，臨時取消造訪一次世界大戰陣亡美軍公墓行程後，在社群媒體上招致廣泛批評。

抵法國出席紀念一次世界大戰結束100週年活動的川普，原本預定與第一夫人梅蘭妮亞一同搭直升機飛往貝勒森林（Belleau Wood）戰場及公墓。美軍士兵及陸戰隊員於1918年在當地與德軍浴血奮戰。

白宮發表聲明說：「由於天候不佳導致行程安排和後勤支援困難，川普總統和第一夫人已取消前往埃納-馬恩河美軍公墓及紀念碑（Ainse-Marne American Cemetery and Memorial）行程。」

川普改派白宮幕僚長凱利（John Kelly）及美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joe Dunford）將軍代替他前往當地。當地位於巴黎東北方約85公里處。

部分人士認為，川普未現身貝勒森林，是不尊敬當年在戰壕中浴血奮戰並捐軀美軍的跡象。1918年6月發生的貝勒森林戰役，超過7000名美軍陣亡或負傷，當地的美軍公墓內含2289名戰歿者的墳墓。

川普臨時取消行程招致部分批評人士譏諷，許多人暗批川普是擔心弄亂他的頭髮，其他人則指出，下雨並未阻止法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）以及加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）出席紀念活動。

儘管小雨不斷，馬克宏和梅克爾仍在巴黎東北方的康白尼 (Compiegne）舉行令人動容儀式，紀念一次大戰簽署停戰協定滿100週年。杜魯道則前往法國東北方的戰場，追悼在維米嶺（Vimy Ridge）戰役陣亡的加拿大官兵。