歐巴馬妻子自爆：兩個女兒都是人工授精的

美國前總統歐巴馬（左二）的妻子蜜雪兒（Michelle Obama，右一），在回憶錄自爆兩個女兒全都是人工授精而來的。（法新社）

2018-11-10 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬之妻蜜雪兒（Michelle Obama），在即將出版的回憶錄《成為這樣的我》（Becoming，暫譯）自爆，因為她經歷過流產又遇到高齡產婦的問題，因此2個女兒全都是人工授精而來的。

據《BBC》報導，蜜雪兒回憶錄預定在13日開賣，但她在採訪中先透露了一些內容。蜜雪兒表示，自己在20年前流產後，感到相當的迷惘，而且覺得自己非常失敗，那時她大約34歲左右，意識到自己將到達高齡產婦的年齡，使得她決定尋求人工授精。

蜜雪兒指出，她當時之所以被困在流產的痛苦中，是因為她不知道流產是常見的狀況，也因為外界沒有健康地去談論這個問題。蜜雪兒說，透過她的例子可以知道，讓年輕媽媽了解造成流產的原因是很重要的。

蜜雪兒透露，她和歐巴馬之間的夫妻關係也曾有過一些問題，特別是歐巴馬初入政壇時擔任伊利諾州參議員，將她留在家裡，讓她自己處理人工授精的相關程序。不過，蜜雪兒也說，透過婚姻諮詢的幫助，讓她和歐巴馬得以說出彼此的意見，並為了這段婚姻而共同努力。