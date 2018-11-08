稱台灣「中國的一省」挪威移民署官網矮化台灣

挪威移民署竟在申請表格選項中直接稱台灣為中國的一省。（圖片擷取挪威移民署網頁）

2018-11-08 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓台灣又添一例，暨要求各大國際航空公司更改我國為「中國台灣』外，近日有網友上網爆料，在挪威移民署簽證申請網頁上，我國竟然被稱為「中國台灣省（Taiwan Province of China）」，「感覺像在被街上被強暴」！

網友指稱，去年在挪威簽證申請網頁還能選擇「台灣（Taiwan）」，沒想到現在竟被改成「中國台灣省」。對此，我外交部晚間表示，昨晚獲知後，第一時間已指示駐瑞典代表處立即接洽挪威政府要求改善，駐處也在同日致電挪威外交部表達我嚴正關切，並要求立即修正，以「台灣」稱我方政府。

據《中央社》報導，外交部發言人李憲章表示，挪威政府自2011年起，更新電腦作業系統時，就將我旅挪國人居留證國籍欄以「中國（挪威文:Kina）」標註，外交部多年來持續要求駐處積極近洽挪威政府改善，但始終未獲正面回應。外交部指出，對挪威移民署在中國壓力下，於其簽證申請網頁（英文版）改以不當方式稱我方，外交部深感遺憾，更無法接受。

外交部表示，挪威作為民主自由的國家，不應容許中國霸凌同為民主自由的台灣。已責成駐瑞典代表處，持續透過挪威各界友我力量，協助進洽挪威政府，爭取恢復以「台灣」稱我。期待挪威政府能基於兩國共享的普世價值，正面回應我方訴求。