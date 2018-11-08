「太兇悍」無法安排收養 英國10年撲殺800軍犬

英國在2002年至2017年期間，曾經派出1042隻軍犬，來協助阿富汗戰爭的英軍，然而戰爭結束後，這些在沙場上賣命奮鬥的軍犬往往不是被撲殺，就是被無情地棄置戰場。圖為軍犬訓練示意圖，與本文無關。（歐新社）

2018-11-08 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國在2002年至2017年期間，曾經派出1042隻軍犬，來協助阿富汗戰爭的英軍，然而戰爭結束後，這些在沙場上賣命奮鬥的軍犬往往不是被撲殺，就是被無情地棄置戰場。

綜合外媒報導，軍犬的工作不僅得走在最前線偵查炸彈，保護身後的人，必要時還會捨身救人，替軍官擋下攻擊，然而諷刺的是，這些軍犬卻未能在退役後得到妥當的安置，根據英國官方消息，在2002年至2012年期間，有超過800隻軍犬被陸軍獸醫人道撲殺，2013年至2017年期間，還有242隻軍犬直接被棄置戰場，無法再回到人類的懷抱。

軍方文件指出，軍犬年齡如果超過8歲，就不能再執行任務，因此8歲以上的狗狗將會被淘汰，並往往因為個性「太過兇悍」，無法被安置到一般家庭，只能進行撲殺。而即使軍犬年齡在8歲以下，如果不能按照規定執行任務，最終也只能被迫接受人道毀滅。

對此，前英國皇家海軍法丁（Paul Farthing）感到相當痛心，「這些狗就像我們家族的成員，但對於陸軍來說，牠們只被視為一種資源。」並在阿富汗創立慈善機構，盡量拯救那些曾冒著生命危險穿梭戰場，最後卻遭人類遺棄的狗。

據了解，過去曾有英國軍犬Alex在進行巡邏時，遇上自殺式的炸彈襲擊，失去了一條腿，卻仍趕緊一拐一拐地走向軍官，令軍官相當難忘，決定收養退役後的Alex，將Alex當成他最重要的家人對待，「別人認為牠只是狗，但在我的眼中牠是一名士兵。」