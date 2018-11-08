中國招募「最聰明學生」 研發殺手機器人

2018-11-08 15:24

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港南華早報報導，中國一群「最聰明」的高中學生受到招募，接受訓練製造人工智慧（AI）殺手機器人，以成為世界最年輕的AI武器科學家。

北京理工大學網頁顯示，該校募集了31名「愛國」青少年，共27名少年、4名少女，年齡為18歲或以下，他們從逾5千名候選人中脫穎而出，獲選參與為期四年的「智慧武器系統實驗計畫」。

北理大是中國最頂尖武器研究中心之一， 其最新計畫的推動顯示，該校非常重視人工智慧科技發展的軍事應用。

一名參與遴選的北理大教授匿名指出：「這些孩子都異常聰明，但只有聰明是不夠的。我們尋求創意思考、願意鬥爭及艱困不屈等特質。發展新武器的熱情是必要的，而且他們必須愛國。」

該計畫資料顯示，每位學生都會受到兩名資深武器科學家輔導，其中一人擁有學術背景，另一人則來自國防產業領域。

對此，國際科學政策專家形容，這些課程「極度強大且令人不安」。加州大學柏克萊分校人工智慧教授羅素（Stuart Russell）批評，這項計畫是「很壞的主意」。

紐約聯合國大學政策研究中心學者鮑威爾斯（Eleonore Pauwels）亦感憂心，因為這是全球首起大學計畫，具野心和戰略地培養下一代思考、設計及發揮AI在軍事研究及用途。