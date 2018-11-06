不轉世了？或模仿教廷模式選繼承者 達賴：我尊敬民主

達賴喇嘛表示，不排除採用羅馬教廷選定教宗的方式來決定下任繼承者。（歐新社資料圖）

2018-11-06 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕現年83歲的西藏精神領袖達賴喇嘛昨（5）日表示，未來指定下任繼承者的方式可能並非藉由「轉世繼承」，不排除採用羅馬教廷選定教宗的方式，但達賴喇嘛強調，繼承制度是「由藏人來決定」，擔心未來中國政府將擅自任命繼承人，強化對西藏的管控。

據日媒《每日新聞》專訪達賴喇嘛報導，達賴喇嘛表示，未來指定下任繼承者的方式可能模仿「像羅馬教宗那樣的系統」，由高僧與學者共同決定，不過達賴喇嘛也沒有否定繼續現行轉世繼承的可能性，只強調繼承制度「由藏人來決定」。

達賴喇嘛表示，依照傳統，過去通常選擇20多歲的成人為後繼者，之所以將「教廷模式」此列為考量，是因為他自己也覺得以轉世繼承來決定繼承者的現行制度「有點老舊」，強調自己「很尊敬民主」，同時也擔心中國會擅自任命繼承人，加強對西藏的管控。達賴喇嘛也強調「西藏沒有要獨立」，「中國過去一直都採取壓迫式的政策，那是錯誤的，（我們）目前也正在考量實際上該如何應對」。

達賴喇嘛說，自己的健康狀況良好，「2年前曾發現自己罹癌，後來接受放射線療法，現在已經完全好了」，而至於什麼時候才會拍板繼承制度，達賴喇嘛說等到「自己非常年邁」時，將會「徵詢藏人的意見」，討論達賴喇嘛制度的存廢，而繼承制度也會成為這個月29日高僧定期會議中的議題之一。

討論到緬甸政府清洗羅興亞人議題，達賴喇嘛也透露，曾與緬甸領導人翁山蘇姬進行會談，也會以郵件聯絡，表示此要解決此問題並不容易，「她說『軍方是個問題』」。