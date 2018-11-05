瞄準中國？ 印度核潛艦「殲敵者號」完成首次巡航

印度首艘自製的核動力潛艦「殲敵者號」5日完成首次「威懾巡航」。（圖擷取自NDTV）

2018-11-05 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕印度總理莫迪（Narendra Modi）5日在推特上表示，印度首艘自製的核動力潛艦「殲敵者號」（INS Arihant）已經完成首次「威懾巡航」（deterrence patrol），象徵印度「核三角」（Nuclear triad）建立完成。

莫迪在推特推文表示，今年的印度財神節（5日）更是特別，因為印度的驕傲「殲敵者號」完成首次「威懾巡航」（deterrence patrol），代表「殲敵者號」已成為一個功能齊全的水下核子彈道飛彈發射平台。

莫迪指出，今天是具有歷史意義的一天，因為「殲敵者號」首次「威懾巡航」後，代表印度的「核三角」建構完成，「將成為全球和平與穩定的重要支柱」。他強調，「殲敵者號」將能保護13億印度人不會受到外部的威脅，也可以為印太的區域和平有所貢獻。核三角是指一個國家同時擁有陸射、空射、潛射核彈的能力。

印度目前主要敵國為中國與巴基斯坦，因此「殲敵者號」成為功能齊全的水下核子彈道飛彈發射平台後，代表印度可隨時向靠近的敵國海岸發射核子彈道飛彈，「中國與巴基斯坦都在射程範圍內」，此舉可產生威懾的作用。

因此莫迪直言，在這個「腹背受敵」的時代，擁有「殲敵者號」就能向那些動不動就恫嚇別國的國家給予適合的回應。

殲敵者號排水量達6000噸，它也讓印度成為繼美國、俄羅斯、法國、英國和中國後，第6個有能力製造核潛艦的國家。