瞄準中國？ 印度核潛艦「殲敵者號」完成首次巡航

2018-11-05 23:57

〔即時新聞/綜合報導〕印度總理莫迪(Narendra Modi)5日在推特上表示,印度首艘自製的核動力潛艦「殲敵者號」(INS Arihant)已經完成首次「威懾巡航」(deterrence patrol),象徵印度「核三角」(Nuclear triad)建立完成。

莫迪在推特推文表示,今年的印度財神節(5日)更是特別,因為印度的驕傲「殲敵者號」完成首次「威懾巡航」(deterrence patrol),代表「殲敵者號」已成為一個功能齊全的水下核子彈道飛彈發射平台。

莫迪指出,今天是具有歷史意義的一天,因為「殲敵者號」首次「威懾巡航」後,代表印度的「核三角」建構完成,「將成為全球和平與穩定的重要支柱」。他強調,「殲敵者號」將能保護13億印度人不會受到外部的威脅,也可以為印太的區域和平有所貢獻。核三角是指一個國家同時擁有陸射、空射、潛射核彈的能力。

印度目前主要敵國為中國與巴基斯坦,因此「殲敵者號」成為功能齊全的水下核子彈道飛彈發射平台後,代表印度可隨時向靠近的敵國海岸發射核子彈道飛彈,「中國與巴基斯坦都在射程範圍內」,此舉可產生威懾的作用。

因此莫迪直言,在這個「腹背受敵」的時代,擁有「殲敵者號」就能向那些動不動就恫嚇別國的國家給予適合的回應。

殲敵者號排水量達6000噸,它也讓印度成為繼美國、俄羅斯、法國、英國和中國後,第6個有能力製造核潛艦的國家。

Dhanteras gets even more special!



India’s pride, nuclear submarine INS Arihant successfully completed its first deterrence patrol!



I congratulate all those involved, especially the crew of INS Arihant for this accomplishment, which will always be remembered in our history. pic.twitter.com/tjeOj2cBdX